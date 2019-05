Kluivert en Karsdorp krijgen andere coach

De 67-jarige Ranieri werd aangesteld als interim-coach na het ontslag van Eusebio Di Francesco en zou in elk geval het seizoen bij AS Roma afmaken. ,,Mijn baan eindigt na de volgende drie wedstrijden", zei Ranieri in aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Juventus.



,,Ik heb altijd al geweten dat het zo zou lopen", zei Ranieri. ,,Ik heb er voor gekozen om het seizoen hier af te maken, omdat ik een AS Roma-fan ben en mijn enthousiasme aan het team wilde overdragen.”



Van de negen wedstrijden onder Ranieri's hoede won AS Roma er vier, speelde er drie gelijk en verloor twee keer.