Kluivert krijgt applauswissel bij ruime winst op Sampdoria

Kluivert bezorgde AS Roma geen goal of assist, maar de Nederlander speelde wel weer een uitstekende wedstrijd voor zijn club. Met zijn snelle acties was hij vanmiddag een grote plaag voor de defensie van Sampdoria.



De Nederlandse flankspeler kende een moeizame start bij AS Roma, waar hij door coach Eusebio Di Francesco zo nu en dan op de bank of tribune werd gezet. Vanmiddag verliet hij na 81 minuten het veld onder groot applaus na zijn tweede goede optreden in één week. Afgelopen week behoorde Kluivert al tot de genomineerden als ‘man of the match’ in de CL-wedstrijd tegen CSKA Moskou



De goals van AS Roma werden gemaakt door Jesus Juan, Patrik Schick en tweemaal Stephan El Shaarawy, waaronder een schitterend lobje in de verre hoek. Gregoire Defrel redde na een fenomenale aanname de eer namens Sampdoria.



Door dit resultaat staat AS Roma na twaalf wedstrijden op negentien punten. Goed voor een voorlopige zesde plek.