Kluivert schittert met assist op Dzeko bij debuut voor AS Roma

VideoJustin Kluivert heeft zijn visitekaartje in de Serie A direct afgegeven. De negentienjarige invaller gaf in de 90ste minuut een mooie assist bij de winnende goal van spits Edin Dzeko in de uitwedstrijd bij Torino: 0-1.

Justin Kluivert viel na 70 minuten spelen in voor de Turkse vleugelaanvaller Cengiz Ünder. Bij zijn eerste actie gaf Kluivert direct zijn teamgenoot Javier Pastore een goede kans op de 0-1, maar de Argentijnse spelmaker had te lang nodig om een schot op het doel van Torino af te vuren en zag zijn inzet geblokt. Kluivert begon op de rechterflank, maar verhuisde na tien minuten naar de linkerflank. Kort nadat Edin Dzeko op de paal kopte kreeg ook Kluivert een goede kopkans, maar Salvatore Sirigu kon redding brengen. In de 90ste minuut kwam het beslissende moment van de wedstrijd. Kluivert passeerde twee verdedigers van Torino en gaf vanaf rechts voor op spits Edin Dzeko, die met een knap schot met links de verre hoek wist te vinden voor de winnende goal. ,,Ik zag Kluivert aan de rechterkant en hoopte al dat hij de bal bij de linkerpaal zou weten te krijgen en dat deed hij gelukkig", zei Dzeko bij Sky Sport Italia. De Bosniër omschreef zijn volley vervolgens als een van zijn drie mooiste doelpunten. Ook prees hij zijn nieuwe Nederlandse teamgenoot. ,,Kluivert is geweldig, omdat hij zowel op links als op rechts kan spelen. Dat maakt voor hem niet uit."



De Spaanse aanvaller Iago Falque dacht kort na rust de 1-0 te maken voor Torino tegen zijn oude club, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel na ingrijpen van de VAR.

Strootman in de basis, Karsdorp op de bank

Kevin Strootman, begonnen aan zijn zesde seizoen bij AS Roma, speelde de hele wedstrijd op het middenveld naast aanvoerder Daniele De Rossi. Rechtsback Rick Karsdorp, die volledig is hersteld van een zware kruisbandblessure, bleef de hele wedstrijd op de bank bij AS Roma. Volgende week maandag krijgt AS Roma in het eigen Stadio Olimpico bezoek van Atalanta Bergamo, de ploeg van Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon.

Internazionale begint om 20.30 uur met aanwinst Stefan de Vrij in de basis aan de uitwedstrijd bij Sassuolo. Mitchell Dijks staat in de basis bij Bologna in de thuiswedstrijd tegen SPAL en Bram Nuytinck begint bij Udinese op bezoek bij het gepromoveerde Parma. Gisteravond won Cristiano Ronaldo bij zijn debuut in de Serie A met 2-3 op bezoek bij Chievo Verona. Napoli won in het Stadio Olimpico in Rome met 1-2 van Lazio.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm De uithaal van Edin Dzeko voor de winnende goal. © EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Justin Kluivert in actie voor AS Roma. © Getty Images

Volledig scherm Edin Dzeko. © AP

Volledig scherm Edin Dzeko. © Getty Images

Volledig scherm Andrea Belotti in duel met Kostas Manolas. © Getty Images

Volledig scherm Tomas Rincon in duel met Daniele De Rossi. © Getty Images

Volledig scherm Kevin Strootman strijdt om de bal met Armando Izzo van Torino. © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images