Kluivert wint met Roma van Napoli, duel even stilgelegd wegens racisme

In de eerste helft had Alexander Kolarov de kans om de 1-0 voorsprong te verdubbelen, maar de Servische linksback wist de strafschop niet binnen te schieten. Tien minuten na rust kreeg AS Roma opnieuw een penalty toegewezen en maakte Veretout in tegenstelling tot zijn ploeggenoot geen fout: 2-0. Hirving Lozano werd even later bij Napoli binnen de lijnen gebracht en gaf twintig minuten voor tijd de assist op Milik, die de 2-1 maakte. Daar bleef het uiteindelijk ook bij.



Scheidsrechter Gianluca Rocchi legde het duel in de slotfase even stil toen verdediger Kalidou Koulibaly van Napoli hem attendeerde op racistische spreekkoren van supporters van AS Roma. De international van Senegal was vorig jaar zelf ook al het mikpunt van racistische fans van Internazionale.. AS Roma eindigde met tien man, na een rode kaart voor Yildirim Mert Cetin.