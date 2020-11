‘Knipoog-Kroaat’ veroorzaakt penalty, maar wordt om andere reden gewisseld

Vida geniet in Nederland vooral bekendheid als de knipoog-Kroaat. Dinamo Zagreb zorgde in het najaar van 2011 voor internationale ophef door op de slotavond van de poulefase met liefst 7-1 van Olympique Lyon te verliezen. Daardoor werd de weg voor Ajax naar de knock-outfase plots gedwarsboomd op basis van het doelsaldo. Geruchten dat het duel was verkocht, werden kracht bijgezet door beelden van een knipogende Zagreb-verdediger Domagoj Vida na het vijfde doelpunt van Lyon-spits Gomis. De foto van de ‘knipoog-Kroaat’ het moment ging de hele wereld over.



Kroatië treft zaterdag Zweden in de Nations League en dinsdag is Portugal de tegenstander in het landentoernooi.