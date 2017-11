Knokpartijen tussen sporters en supporters: zij gingen Evra voor

Eric Cantona

Manchester United speelt op 25 januari 1995 een uitwedstrijd tegen Crystal Palace als Eric Cantona in de 48ste minuut vroegtijdig de kleedkamers van Selhurst Park op mag zoeken. Scheidsrechter Alan Wilkie geeft de Fransman rood wegens een vermeende elleboogstoot op Palace-verdediger Richard Shaw, die Cantona aan zijn shirtje trok. Matthew Simmons, fan van Crystal Palace, vindt dat dermate vermakelijk dat hij de tribunes afholt om Cantona iets toe te roepen: 'Fuck off back to France, you French motherfucker'. Cantona trakteert Simmons vervolgens op een inmiddels legendarische karatetrap. Het levert de Fransman liefst acht maanden schorsing op. Uiteindelijk zou United de koppositie en het kampioenschap nog verspelen aan Blackburn Rovers.

Randy 'Balboa' Wolters

Wedstrijden om promotie en/of degradatie staan altijd onder hoogspanning, maar bij het duel tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles op 22 mei 2016 liepen de emoties wel erg hoog op. In de laatste ronde van de play-offs had Go Ahead Eagles al in eigen huis met 4-1 gewonnen van De Graafschap en dus degradeerden de Superboeren uit de eredivisie na de 1-1 in de return op de Vijverberg.

Terwijl spelers van Go Ahead Eagles de promotie naar de eredivisie wilden vieren met de meegereisde fans klommen de thuissupporters over de boarding en begonnen er op los te slaan. Eagles-speler Kenny Teijsse kreeg een knal, maar kon rekenen op zijn ploegmaat Randy Wolters. Wolters sloeg met één vuistslag een Doetinchemse fan tegen het gras.

Nadat spelers én fans van Go Ahead Eagles weer veilig en wel hun feestje vierde in Deventer kwam Wolters bij de huldiging op typische wijze op als Rocky Balboa.