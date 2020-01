Kobe wijdt Olympisch Stadion van Tokio in met bekerwinst

De doelpunten vielen in de tweede helft. Verdediger Tomoya Inukai van Antlers maakte in de 18de minuut een eigen doelpunt. Noriaki Fujimoto van Kobe verdubbelde in de 38ste minuut de score.



Het duel om de zogeheten Emperors Cup betekende ook het afscheid van David Villa (37). De topscorer aller tijden voor Spanje speelde de allerlaatste wedstrijd in zijn carrière. Hij was niet topfit en viel pas in de laatste minuten in. Het publiek gaf de oud-speler van Valencia, FC Barcelona en Atlético Madrid niettemin een daverend applaus.



Vissel Kobe, met ook bekende namen als David Villa - hij speelde zijn laatsteduel - Lukas Podolski, Andrés Iniesta en Thomas Vermaelen in de ploeg, veroverde zijn eerste grote prijs in het bestaan van de club.