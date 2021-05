Koch en Mattheij winnen met CSKA Sofia Bulgaarse beker

Ligue 1 Lille speelt gelijk, maar Botman en teamgeno­ten gaan laatste speeldag in met punt voorsprong op PSG

16 mei Paris Saint-Germain is koploper Lille tot op een punt genaderd in Ligue 1. Lille bleef in de voorlaatste speelronde op 0-0 steken in de thuiswedstrijd tegen AS Saint-Etienne, terwijl PSG op eigen veld met 4-0 duidelijk te sterk was voor Stade de Reims. Voor Lille was het al het elfde gelijkspel van het seizoen.