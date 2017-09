Koeman: Als we drie keer winnen, ziet de situatie er heel anders uit

Everton won in de Premier League pas één keer en staat met vier punten uit vijf duels op de achttiende plaats. Na vier nederlagen op rij, zonder ook maar één doelpunt te hebben gemaakt, kwam de winst op Sunderland dan ook als geroepen voor Koeman.

,,Er staan nu drie thuiswedstrijden op het programma en als we die allemaal winnen, ziet de situatie er heel anders uit. Dan gaan we alsnog met een lach op ons gezicht de interlandperiode in'', zei Koeman, wiens ploeg voor de vierde ronde van de League Cup werd gekoppeld aan Chelsea.