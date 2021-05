Koeman baalt van afwezigheid door schorsing: ‘Het is een overdreven straf’

Koploper Atlético Madrid gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Elche. Real Madrid, tweede met net als Barcelona 2 punten achterstand op Atlético, ontvangt in de avond Osasuna, terwijl Sevilla (1 punt minder) maandag een thuiswedstrijd heeft tegen Athletic.



Koeman ontbreekt zondag op de bank na zijn schorsing voor twee duels wegens belediging van de vierde official in het duel met Granada. De club is in beroep gegaan. ,,Het is een overdreven straf. Tegen Valencia ben ik er zeker niet bij, maar ik heb alle vertrouwen in de technische staf. En de spelers hebben al veel gewonnen en worden niet nerveus.”