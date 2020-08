Koeman belde aantal Oranjespelers nog even: ‘Geen speler die me deze kans niet gunt’

videoBlij was hij met de mooie woorden van de internationals van Oranje die hij sprak, maar voor Ronald Koeman was Nederland gisteren direct al heel ver weg. In ‘zijn’ Barcelona werd hij met respect en vol verwachting ontvangen. ,,Ik ben trots trainer van Barça te zijn.”

Door Edwin Winkels



Het doet pijn, zei Ronald Koeman, om met ‘zijn’ jongens van het Nederlands elftal geen EK te hebben meegemaakt. ,,We hebben de laatste jaren de goede weg ingeslagen, het imago van Oranje is veranderd, en dat hebben we met z’n allen gedaan.” Maar die pijn, dat was aan elk van zijn uitdrukkingen te zien, en aan veel van zijn woorden te horen, valt in het niet bij het ‘uitkomen van een droom’. ,,Dit voelt als thuiskomen. Vandaag is een dag om gelukkig te zijn. En trots.”



De 57-jarige coach, geboren in Zaandam, opgegroeid in Groningen, speler bij alle Nederlandse topclubs én bij Barça, trainer bij alle Nederlandse topclubs en in Engeland, wilde dit al heel lang. In de dug-out zitten van het Camp Nou, poserend voor de fotografen. Als de nieuwe baas van sterren als Messi, Suárez, Griezmann, Busquets, Frenkie de Jong. ,,Om een club als Barcelona te trainen heb je bagage nodig, al deed Guardiola het geweldig zonder veel ervaring. Ik heb heel veel geleerd, als trainer. Dit is een ervaringsvak. Ik ben hier klaar voor.

Eigenlijk staat hij in de Catalaanse hoofdstad voor eenzelfde soort klus als toen hij een dolend Oranje op zich nam. Hij had er enorme zin in de klus af te maken, naar een eindtoernooi te gaan. ,,In januari heb ik daarom nee gezegd tegen Barcelona, vond ik het niet het moment om weg te gaan. Maar sinds maart is er veel gebeurd in de wereld. Alles is erg onzeker. Wie zegt mij dat er volgend jaar juni wel een EK is? Het is de derde keer dat ik deze kans krijg.” En die greep hij aan.

Gegund

Met enkele Oranje-internationals, die net als de leiding van de KNVB volledig verrast moeten zijn geweest door Koemans abrupte vertrek, nam hij de laatste dagen persoonlijk contact op. ,,Ze hebben me allemaal ongelooflijk bedankt. Er is geen speler die me deze kans niet gunt.” Goede spelers, benadrukte hij. ,,Je moet een goed elftal hebben, goede spelers. Als ze niet goed zijn, kun je als trainer ook geen prijzen winnen.”

En dat was ook zijn boodschap bij zijn eerste optreden in Barcelona. Maar hij ging iets verder. Had het niet alleen over goede spelers. Refereerde aan de ‘trieste dag’ die ook voor hem de 8-2 nederlaag van Barça tegen Bayern München was. ,,Dat is niet het Barça dat we willen zien. Als speler moet je erg blij zijn om dit shirt te kunnen dragen, en dat moet je tonen, met alles wat in je zit. Dat heeft niet eens met de leeftijd te maken; je moet gewoon nog honger hebben om te winnen.”

Volledig scherm Ronald Koeman naast Josep Bartomeu bij de presentatie van de trainer. © BSR Agency

Ondanks de vele vragen erover, wilde de nieuwe Barça-coach, die een contract voor twee jaar heeft getekend, niet ingaan op individuele gevallen, over wie er weg zou moeten. Slechts over twee man wilde hij wel wat kwijt: Frenkie de Jong en Messi. Hij werd gevraagd naar de positie van de Oranje-international dit seizoen bij Barça. ,, Het is positief dat hij altijd heeft gespeeld. Ja, ik heb weleens gezegd dat hij hier niet op zijn positie speelde. Ik vind dat de beste positie voor een speler die is waar hij zich comfortabel voelt, dan krijg je het beste rendement. Dat geldt voor Frenkie, en ook voor andere spelers.”



Van Leo Messi vraagt heel Barcelona zich inmiddels af of hij nog wel bij de club wil blijven, in hoeverre hij vertrouwt in het nieuwe project. Koeman kondigde aan snel met hem te zullen gaan praten, in de eerste plaats omdat de Argentijn de aanvoerder is. ,,Hij is de beste speler van de wereld, en die wil de beste in je ploeg hebben, en niet bij de rivaal. Als trainer wil ik graag met Messi werken, hij wint wedstrijden voor je. Als hij rendeert zoals altijd, kan hij nog veel betekenen.”

Koeman heeft een contract getekend voor twee seizoenen. Bang dat volgend jaar, na de bestuursverkiezingen, een nieuwe voorzitter hem mogelijk weer wegstuurt is hij niet. ,,Ik wil mijn energie stoppen in dingen die ik in de hand heb, als trainer heb je nooit zekerheid. Goede resultaten halen, meer kan ik niet. Dan wil de volgende voorzitter misschien toch doorgaan met mij als trainer.”

Volledig scherm Ronald Koeman tijdens de persconferentie. © REUTERS

Volledig scherm Koeman heeft voor twee jaar getekend. © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Ronald Koeman tekent het contract. © REUTERS

