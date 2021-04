Koeman en De Jong met Barcelona plots in zetel na misstap Atlético: ‘Dit is grote stap richting titel’

In eigen handFC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in de Spaanse titelstrijd. De club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong won in Estadio de la Cerámica met 2-1 van Villarreal en zag later op de avond hoe grote concurrent Atlético Madrid uitgleed in het Baskenland.

Na een enorme misser van Frenkie de Jong na een stief kwartiertje - de Nederlander miste voor een gapende doelmond (zie video hieronder) - zette de Nigeriaan Samuel Chukwueze Villarreal in de 26ste minuut op voorsprong. Eén minuut later maakte Griezmann al gelijk met een schitterend lobje. De Fransman nam een paar minuten later ook het winnende doelpunt voor zijn rekening voor de Catalanen.

Halverwege de tweede helft moest Villarreal met tien man verder na een rode kaart voor Manu Trigueros. De middenvelder gleed door op de enkels van Lionel Messi. In de slotfase kreeg De Jong, die het volledige duel speelde, nog een goede mogelijkheid de wedstrijd te beslissen, maar hij verzuimde oog-in-oog met doelman Sergio Asenjo de 1-3 te maken.

Volledig scherm Feest bij Barcelona (r), frustratie bij Atlético-spits Luis Suárez. © EPA, AFP

Restantprogramma

• Check hier het restantprogramma in La Liga ,,Het belangrijkste is dat we ons hoofd niet verloren toen we achter kwamen en bleven samenwerken”, zei Griezmann. ,,Voordat zij scoorden, misten wij drie kansen. We moeten zorgen dat we in het vervolg op voorsprong komen, waardoor de rest van de wedstrijd wat comfortabeler is.”



,,Dit is een grote stap richting de titel”, zei Koeman. ,,Iedere wedstrijd is weer een stapje vooruit en ieder duel is weer lastig. We reageerden goed na hun doelpunt en bleven kansen creëren. We werden moe in de slotfase, maar we bleven goed verdedigen.” FC Barcelona komt donderdag weer in actie, thuis tegen Granada.

Atlético onderuit in San Mamés

Wat Koeman en co na de overwinning nog niet wisten, was dat grote rivaal Atlético Madrid later op de avond drie dure punten zou gaan laten liggen. De koploper was bij Athletic Bilbao op jacht naar de winnende treffer, maar kreeg in de slotfase zelf de rekening gepresenteerd: 2-1.

Atlético kwam in het Baskenland al vroeg in de problemen. Wie anders dan topscorer Álex Berenguer dook na acht minuten bij de eerste paal op om de thuisploeg op 1-0 te koppen. Vervolgens kregen de bezoekers via Yannick Carrasco en Angel Correa nog kansen op de gelijkmaker, maar gescoord werd er voor rust niet meer.



Toen ook na de pauze aanvankelijk de gelijkmaker uitbleef, keek Atlético-trainer Diego Simeone naar zijn bank. Hij had de van blessures teruggekeerde Luis Suárez, João Felix en Thomas Lemar nog achter de hand, en bracht hen voor het laatste halfuur. Een kwartier voor tijd kreeg de koploper eindelijk waar het op aasde. Centrumverdediger Stefan Savic verlengde een hoekschop voor 1-1, maar tien minuten later was daar opnieuw de Baskische voorsprong. Iñigo Martinez bezorgde Atlético met een snoeiharde kopbal een pijnlijke nederlaag.

,,We zijn er kapot van", zei Atlético-aanvoerder Koke. ,,We probeerden op alle mogelijke manieren terug in de wedstrijd te komen in de tweede helft. En nadat we voor de gelijkmaker hadden gezorgd, scoorden zij opnieuw. We moeten doorgaan en proberen onze volgende wedstrijd te winnen. We strijden nog steeds om de titel en ik geloof erin dat we de vijf wedstrijden die we nog moeten spelen kunnen winnen.”

Volgens Simeone zal de mentale factor beslissend zijn in de spannende titelrace in Spanje. ,,Het team dat de emoties het beste in balans weet te houden, maakt de grootste kans om de titel te winnen”, zei de Argentijnse coach. Zijn ploeg had in januari nog 10 punten voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld, maar verspeelde die marge met een slechte reeks. ,,Mensen vragen me wat het belangrijkste zal zijn in de titelrace en dat is overduidelijk de mentale factor. Het zal er vanaf hangen hoe sterk we mentaal zijn en hoe vastberaden we zijn in de resterende vijf wedstrijden.”

Door de dure zeperd heeft het Barcelona van Koeman en De Jong nu weer alles in eigen hand. Zij staan weliswaar twee punten achter Los Rojiblancos en op gelijke hoogte met Real Madrid, maar hebben nog een wedstrijd tegoed en ontvangen Atlético over twee weken in Camp Nou.

Sevilla wint van Granada

Sevilla houdt een kleine kans op het winnen van de Spaanse titel. De nummer 4 in La Liga won met 2-1 van Granada en blijft daarmee in het spoor van Atlético, Barça en Real. De club uit Zuid-Spanje heeft 70 punten.



Sevilla startte met Luuk de Jong in de aanval. De Nederlandse spits, die in de competitie vier keer scoorde, kreeg de voorkeur boven Youssef En-Nesyri, maar werd na ongeveer een uur gewisseld. Ivan Rakitic zette de thuisploeg op voorsprong uit een strafschop in de 16e minuut. Na de rust maakte Lucas Ocampos er 2-0 van. In de slotfase kreeg Granada nog een strafschop, die Roberto Soldado benutte.

Na drie minuten blessuretijd besloot arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea vervolgens dat het wel genoeg was, terwijl Granada toch echt vier minuten had gekregen om de gelijkmaker te forceren. De scheidsrechter besloot de ploegen terug uit de kleedkamer te halen voor de laatste minuut, waarin er niets meer aan de stand veranderde.

Volledig scherm Rakitic (m) viert zijn treffer namens Sevilla. © AFP

