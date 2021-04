Koeman geeft Barcelona weer hoop, al zal bij verloren bekerfinale toch snel naar de trainer gewezen worden

Door Edwin Winkels



,,Als we geen enkele prijs winnen, zal het geen goed seizoen zijn’’, zei Frenkie de Jong gisteren in een interview in de Catalaanse krant Ara. De oud-Ajacied wacht nog op zijn eerste feestje met Barcelona. Ook voor Ronald Koeman is een trofee onontbeerlijk. Want al heeft de nieuwe voorzitter Joan Laporta zijn vertrouwen in hem uitgesproken, al hebben ze twee weken geleden tijdens een lunch uitgebreid gesproken over de planning en mogelijke versterkingen, al ís Leo Messi blij met de herboren ploeg die de trainer om hem heen heeft gebouwd, in de voetbalwereld is niets zeker.