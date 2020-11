Koeman geteisterd door blessures, maar Busquets is terug

Napels huilt om Diego: ‘Vaarwel, koning’

25 november Diego Armando Maradona is niet meer en Napels huilt. De Argentijnse voetballer maakte in 1987 de Italiaanse club Napoli voor het eerst in zijn geschiedenis landskampioen. Drie jaar later flikte hij dat kunstje opnieuw. Diego werd een legende in de smalle straten van de Zuid-Italiaanse stad.