Koeman heeft ervaren krachten terug voor Clásico en Spaanse bekerfinale

Sergi Roberto kwam dit seizoen pas twaalf keer in actie, waarvan acht keer in La Liga. Het coronavirus en een spierblessure hielden hem sinds november bijna volledig buiten de selectie. Zijn laatste minuten maakte de 29-jarige rechtsback op 31 januari bij de 2-1 overwinning op Athletic Bilbao. De kans is groot dat Roberto voorlopig geduldig moet wachten op zijn kans, want zijn vervanger Sergiño Dest doet het de laatste weken uitstekende op de rechterflank in het 3-5-2 systeem van Ronald Koeman. Roberto is echter ook inzetbaar als middenvelder.



Gerard Piqué speelde tot op heden vijftien duels, waarvan elf in de competitie. De ervaren verdediger maakte op 16 februari onverwachts snel zijn rentree na een zware knieblessure, maar zijn optreden tegen Paris Saint-Germain (1-4) pakte toen niet bepaald goed uit voor hem en de ploeg. Twee weken later raakte Piqué weer geblesseerd aan zijn knie. Dat gebeurde tegen Sevilla, toen hij met zijn kopbal in de 94ste minuut zorgde voor een verlenging in de halve finales van de Copa del Rey. Door een goal van Martin Braithwaite won Barcelona toen uiteindelijk met 3-0.