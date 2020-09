Koeman heeft Suárez niet nodig bij officieus Barça-debuut, Messi en De Jong wél opgeroepen

Nog niet zelf achter het stuur, maar Fati laat record na record sneuvelen

7 september De toekomst van Spanje lijkt met de doorbraak van FC Barcelona-wonderkind Ansu Fati verzekerd. Gisteravond was de zeventienjarige buitenspeler voor het eerst trefzeker in dienst van zijn land. Fati is er sowieso extreem vroeg bij.