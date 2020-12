Koeman kritisch op Spaans speelschema: ‘Wie verzint dat?’

Waar de oud bondscoach zich vooral aan irriteert zijn de late speeltijden in de Spaanse competitie. Voordat zijn ploeg zaterdag terug was in Barcelona vanuit Cádiz, wat in het zuidwesten van Spanje ligt, was het half vier in de nacht. ,,Dat kan eigenlijk niet als je dinsdag al weer moet voetballen. Wie verzint dat?", zei Koeman, ook nog wat geïrriteerd over de 2-1-nederlaag. De Catalanen verloor bij de promovendus alweer voor de vierde keer dit seizoen in La Liga, waardoor het op de negende plaats staat met veertien punten uit tien duels.