‘Koeman levert salaris in en schiet Barcelona te hulp’

Met de coronacrisis die nog niet is bezworen, raakt Barcelona verder in de problemen als er geen concessies worden gedaan. Mundo Deportivo schrijft dat Barcelona 300 miljoen euro is misgelopen en dat moet worden gekort op het forse salarishuis, al is dat maar tijdelijk. Trainer Koeman is samen met de rest van de technische staf daartoe bereid en schuift 30 procent van zijn salaris naar volgend seizoen, weet de Spaanse krant. Hij zal zijn spelersgroep vragen hem te volgen om de club te redden.