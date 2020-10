Koeman maakt zich geen zorgen na vertrek voorzitter Bartomeu: ‘Ik richt me op mijn taken’

,,Ik heb geen idee of dit gevolgen heeft voor mij, dat is niet in mijn handen”, zei Koeman tijdens een persconferentie. ,,Ik doe hier hard mijn best met als doel prijzen te winnen. De rest is bijzaak. Er wordt gesproken over verandering, maar ik maak me er niet druk om. Ik richt me op mijn taken.”



Door het gebrek aan financiële daadkracht, de ruzie met sterspeler Lionel Messi die bijna vertrok, en de tegenvallende prestaties in het afgelopen seizoen was de positie van Bartomeu onder grote druk komen te staan. Toch stelde de 57-jarige preses deze zomer Koeman aan als opvolger van de ontslagen Quique Setién.



,,Vanaf nu komen de kandidaten naar voren en die zullen hun plannen lanceren. We zullen wel zien wie de volgende voorzitter wordt”, aldus Koeman, die zaterdag met zijn ploeg aantreedt tegen Deportivo Alavés en na twee competitienederlagen op rij (Real Madrid en Getafe) een overwinning goed kan gebruiken. Afgelopen woensdag werd er in de Champions League wel knap met 0-2 gewonnen bij Juventus.