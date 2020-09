Koeman negeert Suárez weer: Uruguayaan ontbreekt bij tweede oefenduel

Suárez leek de afgelopen dagen op weg naar Juventus. Maar verschillende media uit Spanje en Italië meldden dinsdag dat de oud-aanvaller van FC Groningen en Ajax te lang moet wachten op een Italiaans paspoort. Daardoor zou Juventus hem niet meer kunnen inschrijven voor de Champions League.



Lionel Messi en Frenkie de Jong zijn wel opgenomen in de selectie van Barcelona voor het duel met Girona. Nieuwkomer Miralem Pjanic is nog onvoldoende fit en Arturo Vidal ontbreekt omdat hij met Internazionale in gesprek is over een transfer.