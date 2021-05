Koeman nog steeds kwaad over schorsing: ‘Heb het gevoel dat het persoonlijk is’

Koeman en Barça gingen in beroep tegen de straf, maar de schorsing bleef staan. Omdat de club het niet eens was met die beslissing, wilde het langs de rechter gaan. De straf voor Koeman lijkt echter te blijven staan, waardoor hij komend weekend niet op de bank zal zitten. ,,Ik heb het gevoel dat het persoonlijk is’’, liet Koeman weten op de voorbereidende persconferentie. ,,De uitspraak ‘wat een figuur’ vind ik niet beledigend. Dat is denk ik geen reden om een straf van twee wedstrijden op te leggen. Er zal wel meer aan de hand zijn.’’

De rechter heeft overigens nog geen uitspraak gedaan, waardoor het nog altijd mogelijk is dat hij zondag wél van de partij is. ,,Ik weet niet of er al over gesproken is, maar het lijkt me dat er vandaag een beslissing wordt genomen. Ik begrijp niet waarom het zo lang moet duren. Er kan niet worden bevestigd of ik er wel of niet bij kan zijn.’’