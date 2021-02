Koeman over Messi: 'We kunnen alleen maar hopen dat hij nog vele jaren wil blijven’

Messi wilde vorig jaar vertrekken bij Barcelona na een teleurstellend seizoen. De 33-jarige Argentijn had ook een moeizame relatie met voorzitter Josep Maria Bartomeu, die inmiddels is opgestapt. De clubleiding wilde Messi echter niet laten gaan en hield de nummer 10 aan diens contract en de afspraken die waren gemaakt. Messi zou na ieder seizoen kunnen vertrekken, ook komende zomer weer, mits hij dat op tijd aangeeft bij de leiding.



,,De club en ik kunnen alleen maar hopen dat hij nog vele jaren wil blijven”, zei Koeman een dag voor de uitwedstrijd tegen Real Betis. ,,Wij moeten zorgen dat ‘Leo’ zich goed voelt, dat hij blij is. Dat is hij nu. Die Messi hebben we nodig. Hij heeft er zin in, hij geeft ons veel energie en helpt het team enorm op het veld. Hij heeft zijn toekomst in zijn eigen handen.”