Koeman snapt helemaal niets van rode kaart: 'Hij was juist respectloos tegen mij!’

Barcelona leek tegen Granada de koppositie in La Liga te veroveren, maar na de 1-1 van Granada ging het volledig mis bij de Catalanen. Koeman werd met een rode kaart weggestuurd en zag vanaf de tribune zijn ploeg zelfs nog de 1-2 incasseren. Daar bleef het bij, met als gevolg dat Atlético de koploper in Spanje blijft.



Na afloop had Koeman in de Spaanse media geen goed woord over voor de arbitrale leiding. ,,Ik snap er helemaal niets van", begint Koeman zijn betoog. ,,Ze zeiden dat ik respectloos ben geweest tegen de vierde man, maar ik heb helemaal niets lelijks gezegd en niemand beledigd. Maar als de vierde man de ster van de avond wil zijn... Ongelooflijk", aldus Koeman.



Volgens het wedstrijdrapport zou Koeman 'wat een karakter’ hebben gezegd. ,,Ik heb iets gezegd, maar met alle respect: hij antwoordde juist op een manier die absoluut niet goed is. Hij was juist respectloos tegen mij", aldus een felle Koeman, die aankondigde stappen te zullen ondernemen als er iets in het rapport staat dat hij niet heeft gezegd.