Koeman ziet zowel Atlético als Real winnen: druk ligt weer bij Barcelona

Natuurlijk zaten ook Ronald Koeman en Diego Simeone, hoofdcoaches van concurrenten FC Barcelona en Atlético Madrid, voor de buis met de hoop dat Real Madrid punten zou morsen tegen Osasuna. Lang leek De Koninklijke daar ook serieus rekening mee te moeten houden. Pas na 75 minuten brak verdediger Eder Militao met een rake kopbal de ban namens de thuisploeg. Zijn Braziliaanse landgenoot Casemiro bepaalde, door fortuinlijk tegen een bal aan te lopen, amper vijf minuten later de eindstand.

Real Madrid kwam dankzij de zege op 74 punten, twee minder dan koploper Atlético Madrid. Nummers drie en vier FC Barcelona en Sevilla komen zondag nog in actie. Barça heeft 71 punten verzameld, Sevilla staat op 70. La Liga telt na dit weekend nog vier speelronden.

Voor Real Madrid moet het vizier eerst op komende woensdag. Dan staat de return in de halve finale van de Champions League voor de deur. De Madrilenen speelden afgelopen dinsdag met 1-1 gelijk tegen Chelsea en moeten zich in Londen naar een plek in de finale knokken.

Volledig scherm Eder Militao na zijn winnende goal. © REUTERS

Atlético

Atlético Madrid is in de strijd om het kampioenschap door het oog van de naald gekropen tegen Elche. De ploeg van trainer Diego Simeone kreeg in de slotminuut een strafschop tegen, maar Fidel schoot op de paal, waardoor de drie punten mee naar Madrid gingen: 0-1.

Atlético heeft na 34 duels vijf punten voorsprong op Real Madrid en FC Barcelona en zes punten op Sevilla. Alle drie de achtervolgers hebben echter een wedstrijd minder gespeeld.

Op bezoek bij Elche dacht Luis Suárez, die voor het eerst in de basis startte sinds een spierblessure, Atlético na een kwartier op voorsprong te zetten. De Uruguayaan scoorde ook, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR (terecht) afgekeurd vanwege buitenspel.



Zeven minuten later was het wel raak via Marcos Llorente, die na goed voorbereidend werk van Yannick Carrasco binnen schoot. In de blessuretijd van de eerste helft gaf de scheidsrechter een strafschop, maar de VAR stak daar een stokje voor.

Na rust had Atlético de controle en dacht het ook op 2-0 te komen via Suárez, maar weer werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg Elche een strafschop na een handsbal van Llorente. Fidel ging achter de bal staan, maar raakte de paal en zo ontsnapte Atlético aan duur puntenverlies. Elche blijft vechten tegen degradatie in La Liga.



Volgende week (8 mei) is de kraker tussen Barça en Atlético.

Volledig scherm Fidel schiet de pingel op de paal. © AFP

Volledig scherm Een duel. © EPA