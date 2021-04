Koeman zwijgt over Super League en haalt uit naar UEFA: ‘Ze denken alleen aan geld’

FC Barcelona is met Real Madrid is de enige club van de twaalf clubs die nog over is van het zondagavond aangekondigde initiatief van de Super League. ,,Er is sinds zondag veel veranderd”, zei Koeman vanmiddag. ,,Daar wil ik het bij laten. Dat is ook het verstandigst. Wat ik nu het meeste wil, is het beste voor deze club. Voor de rest gaan we het zien. Maar als iemand iets moet zeggen hierover, dan is het toch echt de president. Niet ik. Mijn taak is Barcelona klaar te stomen voor het duel met Getafe.”