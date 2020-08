Kogel door de kerk: Barcelona ontslaat Sétien, weg vrij voor Koeman

Door Edwin Winkels



Het ontslag van Sétien is pas een begin, zo laat Barcelona in een statement weten. ,,Dit is de eerste beslissing binnen een uitgebreide herstructurering van het eerste team ‘’, aldus de club, die ‘de nieuwe coach’ de komende dagen hoopt te kunnen presenteren.

In januari dit jaar zei Ronald Koeman nog nee tegen de vraag van de leiding van Barcelona om de ontslagen Ernesto Valverde op te volgen. Hij wilde per se met Oranje naar het EK, zoals hij ook altijd beloofd heeft. Maar het EK heeft niet plaatsgevonden en naar de nieuwe lokroep van Barça wilde de Groninger wel luisteren.



Koeman zou bij Barcelona aan een zeer onzeker avontuur beginnen. Zowel de club als de selectie is zwaar aangeslagen door de afloop van het teleurstellende seizoen, met de 8-2 in de Champions League tegen Bayern München als absoluut dieptepunt. Bovendien is er maar zeer korte tijd om de scherven bijeen te rapen, te lijmen wat er te lijmen valt en, vooral, die beoogde grote schoonmaak binnen de ploeg te houden: op 12 september start de Primera División weer.

Ook de aankomende bestuurswisseling zal voor een zeer onrustig en ongewis jaar bij Barça zorgen, ook voor de trainer. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter zullen in het voorjaar van 2021 plaatsvinden, reden waarom het huidige bestuur een trainer eigenlijk niet voor langer dan één jaar wil vastleggen. Kandidaten voor het voorzitterschap plegen met een eigen beoogde trainer de verkiezingsrace in te gaan, zoals oud-speler Xavi.

Volledig scherm Ronald Koeman geniet van Frenkie de Jong tijdens de training van Oranje. © Pim Ras Fotografie

Koeman zou de verwachting en het vertrouwen kunnen hebben dat, als hij een goed eerste seizoen zou beleven, geen enkel nieuw bestuur het zou aandurven hem weer de laan uit te sturen. De Groninger is nog altijd ongekend populair in de stad en binnen de club sinds hij in 1992 FC Barcelona voor het eerst in de geschiedenis met een rake vrije trap de Europa Cup 1 (of Champions League) bezorgde.

Grote vraag is ook met welke spelers hij dat avontuur aan zou moeten gaan. Frenkie de Jong is een zekerheid, als een van de weinigen, want zelfs over de ambities van Leo Messi om nog enkele jaren bij Barcelona door te gaan twijfelen de supporters inmiddels. De club liet afgelopen weekeinde echter weten dat Messi op geen enkel moment heeft laten weten dat hij zou overwegen te vertrekken.

Luister hier naar de laatste voetbalpodcast:

Misschien wacht de Argentijnse ster ook af welke spelers worden verkocht en welke er worden aangetrokken om aan een sterk verjongde ploeg te gaan bouwen. Barça móet wel verkopen om ook zijn maandelijkse lasten te verlagen; vrijwel alle spelers ontvangen allemaal torenhoge salarissen die op de wankele boekhouding drukken. De vraag is ook of de nieuwe trainer zeggenschap krijgt in de nieuw te vormen ploeg. Technisch secretaris Eric Abidal zou in ieder geval ook al rekening houden met zijn eigen ontslag, na verschillende dure miskopen de afgelopen seizoenen.

Koeman zette bij FC Barcelona een van zijn eerste stappen als oefenmeester. Nadat hij voor en tijdens het WK van 1998 assistent was geweest bij Oranje van bondscoach Guus Hiddink ging hij verder leren bij Louis van Gaal in Barcelona. Anderhalf jaar later, december 1999, vertrok hij naar Vitesse voor zijn eerste baan als hoofdcoach, in de hoop ooit bij ‘zijn’ Barça terug te keren. De stad hebben hij en zijn vrouw altijd gemist, reden waarom ze vorig jaar hun huis aan de Algarve verkochten en een woning in Barcelona kochten.

Volledig scherm Ronald Koeman eerder deze maand op de tribune van FC Utrecht tijdens de oefenwedstrijd tegen AZ. © ANP