Köln wint incidentrijke derby tegen Gladbach

PSV'er Gudmundsson maakt hattrick bij IJsland

16:20 Het IJslandse talent Albert Gudmundsson van PSV heeft zich vandaag nadrukkelijk laten gelden in de nationale ploeg. De twintigjarige aanvaller nam als invaller in de oefeninterland tegen Indonesië in Jakarta drie van de vier doelpunten voor zijn rekening (1-4). Gudmundsson hoopt komende zomer met IJsland mee te mogen naar het WK in Rusland.