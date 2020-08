Kompany zet punt achter spelersloopbaan en wordt hoofdtrainer Anderlecht

Kompany keerde vorig jaar terug bij Anderlecht, maar bleef ook in België veel last houden van blessures. Het idee was dat Kompany speler/coach zou worden, maar na een dramatische seizoensstart werd Frank Vercauteren op 3 oktober 2019 aangesteld om voor rust in de tent te zorgen. Vercauteren speelde dertien jaar voor Anderlecht en werd in 1998 assistent-trainer bij de club, waarna hij van 2005 tot 2007 hoofdtrainer was. Kompany speelde van 2003 tot 2006 bij Anderlecht, waarna hij via twee jaar bij HSV in 2008 bij Manchester City terecht kwam. Daar kende hij elf succesvolle seizoenen met 360 wedstrijden en vier landstitels.