Kongolo debuteert, Coventry stunt, Van La Parra scoort

Norwich City mag zich in de derde ronde van de FA Cup nog een keer gaan opmaken voor een clash met Chelsea. De nummer dertien van het Championship, het tweede niveau in Engeland, wist de nummer drie van de Premier League zaterdag voor eigen publiek op Carrow Road van scoren te houden (0-0).



Landskampioen Chelsea speelde zeker niet met de vaste basisploeg, maar manager Antonio Conte stuurde toch een sterk team het veld op in Norwich. Toch wisten de van een blessure teruggekeerde David Luiz, Danny Drinkwater, Willian, Pedro en later ook invaller Álvaro Morata niet het net te vinden.



Yanic Wildschut viel vlak voor tijd in bij Norwich en zag nog hoe Davide Zappacosta van afstand net naast schoot, waardoor de teams elkaar weer gaan treffen in een 'replay' op Stamford Bridge.