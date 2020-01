Kongolo na debuut voor Fulham: ‘Voelde zo goed om weer op veld te staan’

Een rode kaart voor aanvoerder Tim Ream na zes minuten spelen betekende het einde van de hoop op een bekerstunt voor Fulham in het Etihad Stadium. Mede dankzij Terence Kongolo bleef de schade nog enigszins beperkt. Met een ultieme tackle voorkwam de verdediger dat uitblinker Gabriel Jesus zijn derde doelpunt maakte. Niemand kon merken dat de viervoudig international bijna twee maanden niet meer in actie was gekomen.

,,Ach man, je kon het vandaag aan me zien hoe goed het voelt om weer op het veld te staan”, vertelt de voormalige speler van Feyenoord en AS Monaco. ,,Ik kon mezelf weer uiten. Ik heb lang op dit moment gewacht. Nu moet ik doorpakken en alles eruit halen.” Kongolo staat nog tot de zomer van 2022 onder contract bij Huddersfield Town. De recordaankoop van The Terriers belandde na de degradatie uit de Premier League op een zijspoor.

Over de reden waarom trainer Danny Cowley hem na een 5-2 nederlaag tegen Bristol City op 30 november geen beroep meer op hem deed, kan Kongolo nog niets zeggen. ,,Ik sta bij hen op de loonlijst, ben nog van hen. Ik moet de club respecteren.” Dat Fulham hem huurt voor een halfjaar met een optie tot koop, zegt niettemin veel. De club uit Londen strijd om promotie, terwijl Huddersfield moet oppassen niet af te zakken naar League One.

Volledig scherm Terence Kongolo voorkomt een derde goal van Gabriel Jesus. © REUTERS

Individueel hard trainen

,,God is groot”, begint hij. ,,Ik ben ontzettend dankbaar dat Hij mij deze kans heeft gegeven. Nu moet ik mijn kans pakken.” Zijn conditie dankt Kongolo echter niet aan zijn religie. Hij bleef individueel keihard werken aan zijn fitheid om klaar te zijn voor een rentree. Bij Huddersfield, dat dure spelers moet lozen, zat dat er niet in. Bij Fulham wel. ,,In mijn eerste week hier heb ik veel gerend, in de gym gezeten en gevochten. Ik ben heel erg hongerig.”

Zijn competitiedebuut in het Championship laat in elk geval even op zich wachten. Fulham speelt in de komende speelronde tegen Huddersfield. ,,Je mag niet spelen tegen de club die je verhuurt”, geeft hij aan. Kongolo moest zich daarom extra bewijzen tegen Manchester City. Een schouderklopje van trainer Scott Parker, toen hij kort voor het einde moegestreden naar de kant werd gehaald, gaf aan dat hem dit was gelukt.

,,Je weet dat City een lastige tegenstander is, helemaal uit. Als je dan meteen met tien man komt te staan, wordt het nog moeilijker. We bleven sterk als team. Het werd een harde wedstrijd, maar voor mijn gevoel hield ik het goed vol. Zo lang niet spelen en dan meteen tegen City… En ik heb weer minuten in de benen. Nu wil mezelf in de basis vechten en zoveel spelen als mogelijk in de komende zes maanden. Deze kans wil ik pakken.”