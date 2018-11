Kongolo verslaat met Huddersfield ‘Portugese’ Wolves

Kongolo speelde, zoals gebruikelijk, de hele wedstrijd bij Huddersfield als linksback. Hij zag zijn Australische teamgenoot Mooy al na vijf minuten de score openen in stadion Molineux. De middenvelder schoot een kwartier voor tijd de 2-0 binnen uit een vrije trap. Het bleek genoeg om de zege veilig te stellen tegen Wolverhampton Wanderers, dat overigens zonder op te vallen in Portugese Liga NOS had kunnen uitkomen.



Dat over The Wolves een Portugees sausje zit, is bekend. Dit duel was het helemaal extreem: trainer Nuno, ook een Portugees, stelde liefst zes van zijn landgenoten op én liet er ook nog één invallen. Dit alles valt te herleiden naar het klantenbestand van de invloedrijke zaakwaarnemer Jorge Mendes. Niet dat dit slechte resultaten oplevert; integendeel. Wolverhampton staat keurig in de middenmoot en pakte al punten tegen Manchester City, Manchester United en Arsenal.