Koopmeiners AZ-captain tegen Marioepol: ‘Ik ben een leiderstype’

Door Nik Kok



Het zijn feitelijk de drukste dagen van het seizoen voor AZ. Als de groepsfase van de Europa League eenmaal is gehaald, dan volgen de wedstrijden zich niet zo snel op als nu in de voorrondes van het toernooi, maar voorlopig is het nog om de paar dagen bal. Precies een week geleden speelde AZ in Zweden, vanavond volgt een wedstrijd in Oekraïne tegen FC Marioepol.