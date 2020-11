Koploper Charleroi verspeelt punten in doelpuntrijk duel met KV Mechelen

Munir vangt ook bot bij CAS: voorlopig geen Marokko

17:09 Munir El Haddadi speelde in 2014, op 19-jarige leeftijd, een kwartiertje in de nationale ploeg van Spanje. Dat korte optreden in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië zit de aanvaller van Sevilla nu nog steeds dwars. Munir wil dolgraag voor Marokko gaan spelen, maar wereldvoetbalbond FIFA weigert mee te werken en ook een beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal CAS haalde deze week niets uit.