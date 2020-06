Koploper FC Porto na winst zes punten los van titelhouder Benfica

Chaos bij Valencia: technisch directeur stapt op na ontslag trainer

7:21 Het is chaos bij Valencia. Enkele uren nadat trainer Albert Celades werd ontslagen, besloot technisch directeur César Sánchez om op te stappen. De 48-jarige Sánchez, oud-keeper van onder meer Valencia, Real Madrid en Valladolid, had de selectie eerder op de dag verteld dat Celades in ieder geval bij de komende wedstrijd nog op de bank zou zitten.