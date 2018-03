Kostbare zege Werder Bremen op 1. FC Köln

Milos Velkovic opende in de 33ste minuut de score door uit een hoekschop de bal bij de tweede paal vrijstaand in het doel te schieten. De Japanner Yuya Osako maakte aan het begin van de tweede helft gelijk, maar kort daarna zette Milot Rashica (voormalig speler van Vitesse) Bremen opnieuw op voorsprong. De 3-1 viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd en kwam op naam van Maximilian Eggestein.