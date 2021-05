Krankzinnige apotheose: doelman Alisson kopt Liverpool diep in blessuretijd naar cruciale zege

Bij falend Juventus lijkt alleen Matthijs de Ligt zeker van zijn plek, Champions League op de tocht

12 mei Matthijs de Ligt? Die is volgend seizoen vast nog wel in dienst bij Juventus. Maar verder lijkt bijna niemand zijn baan nog zeker bij de falende recordkampioen van Italië. In de drie slotduels, te beginnen vanavond bij Sassuolo, moet alles meezitten om deelname af te dwingen aan de Champions League. Als Juve daarin überhaupt nog welkom is.