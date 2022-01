Krankzinnige ontknoping met goals in 95ste en 97ste minuut ‘jongensdroom’ voor Steven Bergwijn

De frustratie liep in de 94ste minuut even hoog op bij Bergwijn, die in de 78ste minuut was ingevallen. De Nederlander kreeg geel omdat hij Caglar Söyüncü een duw gaf. Het was het logische resultaat van de tussenstand: 2-1 in het voordeel van Leicester City. Harry Kane had in de 38ste minuut namelijk nog wel de 1-0 van Patson Daka goedgemaakt, maar in de 76ste minuut was het James Maddison die de winnende gemaakt leek te hebben voor de thuisploeg.



Maar niets was minder waar. Na de gele kaart voor Bergwijn liet hij zich nog twee keer gelden. De Oranje-international, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Ajax, kreeg in de 95ste minuut de bal plots voor zijn voeten nadat Matt Doherty via de zijkant door was gekomen. De Nederlandse aanvaller twijfelde geen moment en ramde zijn eerste van het Premier League-seizoen tegen de touwen. De opluchting was groot: een punt leek gered voor Tottenham Hotspur en Conte bleef nog altijd ongeslagen in de nationale competitie sinds hij het roer in Londen overnam.