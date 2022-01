Krankzinnige ontknoping: Steven Bergwijn helpt Tottenham aan zege met goals in 95ste en 97ste minuut

De frustratie liep in de 94ste minuut even hoog op bij Bergwijn, die in de 78ste minuut was ingevallen. De Nederlander kreeg geel omdat hij Caglar Söyüncü een duw gaf. Het was het logische resultaat van de tussenstand: 2-1 in het voordeel van Leicester City. Harry Kane had in de 38ste minuut namelijk nog wel de 1-0 van Patson Daka goedgemaakt, maar in de 76ste minuut was het James Maddison die de winnende gemaakt leek te hebben voor de thuisploeg.