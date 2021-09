Krankzinnige situatie: Brazilië - Argentinië definitief gestaakt na coronarel en onderbrekende officials

VideoDe WK-kwalificatiekraker tussen Brazilië en Argentinië is uitgelopen op een bizarre farce. De wedstrijd in de Arena Corinthians in São Paulo is na een paar minuten onderbroken door officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten, die enkele Argentijnse spelers van het veld wilden halen. De wedstrijd is uiteindelijk definitief gestaakt.

Volledig scherm © EPA Voorafgaand aan de wedstrijd ontstond er een rel rondom vier Argentijnse internationals die bij Engelse clubs spelen. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben het niet nader genoemde viertal opgedragen onmiddellijk in isolatie te gaan. Het zou gaan om Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (beiden Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur).



Volgens de Braziliaanse coronaregels dienen passagiers die in de afgelopen veertien dagen in Groot-Brittannië zijn geweest, bij aankomst in Brazilië namelijk eerst twee weken in quarantaine te verblijven. Volgens de Braziliaanse autoriteiten hebben de vier Argentijnen hun reisdocumenten onjuist ingevuld. Het kwartet dient op last van de Braziliaanse overheid in isolatie te gaan en het land zo snel mogelijk te verlaten, zonder verder aan enige activiteiten deel te nemen.

Verbazing bij Messi en Scaloni

Het leek met een sisser af te lopen, omdat de vier spelers ‘gewoon’ met de nationale ploeg afreisden naar het stadion, drie van hen stonden zelfs in de basis. Na een paar minuten kwamen er echter enkele officials van de gezondheidsdienst het veld op, om de genoemde spelers van het veld te halen. Het spel ligt nu stil, de Argentijnse ploeg verdween richting de catacomben. ,,We zijn hier al drie dagen, maar jullie wachten tot de wedstrijd bezig is om plots jullie gezag te tonen?” zei een woedende Lionel Messi bij het verlaten van het veld, verbaasd over de bizarre gang van zaken in São Paulo. Later werd bekend dat de wedstrijd definitief is gestaakt en op zondagavond in ieder geval niet meer wordt hervat.

Ook de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni snapte niets van de interventie. ,,Dit maakt me heel droevig. Ik wil geen schuldige aanwijzen. Maar wat er ook is gebeurd, dit was niet het moment voor deze interventie", zei hij. ,,Dit had een feest moeten worden voor iedereen. Ik wil dat de mensen in Argentinië begrijpen dat ik als coach mijn spelers moet verdedigen. Op geen enkel moment is ons verteld dat zij de wedstrijd niet konden spelen. We wilden de wedstrijd spelen, net als de de spelers van Brazilië", liet Scaloni via het Twitter-account van de Argentijnse bond weten.

Beide landen vrijdag nog in actie

Messi stond in deze wedstrijd tegenover Neymar, sinds kort weer zijn teamgenoot bij Paris Saint-Germain. Het duo speelde nog niet samen, want vorige week in Reims kwam Messi een halfuur voor tijd in het veld voor Neymar. Op zaterdag 10 juli stonden Brazilië en Argentinië voor het laatst tegenover elkaar. De Argentijnen wonnen toen door een goal van Ángel Di María met 1-0 in het Maracanã in Rio de Janeiro, waarmee ze de Copa América wonnen en voor het eerst sinds 1993 weer een prijs pakten.

Nadat de wedstrijd definitief was gestaakt, besloot de Braziliaanse bondscoach Tite dat zijn spelers nog maar een onderlinge partij moesten gaan spelen. Er waren 2500 toeschouwers aanwezig in het stadion, maar zij zagen dus maar vier minuten actie tussen de twee toplanden. Brazilië speelt komende vrijdag (02.30 uur) nog thuis tegen Peru, Argentinië begint vrijdag een uur eerder aan de thuiswedstrijd tegen Bolivia. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule voor het WK gaat Brazilië aan kop met 22 punten, gevolgd door Argentinië met 16 punten.

Er was al veel te doen over deze interlandperiode in Zuid-Amerika, omdat clubs uit La Liga hun spelers niet wilden laten gaan. Enkele wedstrijden uit de Spaanse competitie, waaronder FC Barcelona - Sevilla, zijn nu maar uitgesteld zodat er niet gespeeld hoeft te worden zonder belangrijke krachten bij beide teams.

