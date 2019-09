Krankzinnige start in Manchester: City noteert record tegen Watford

Ben Foster heeft het beroep waar zaterdagmiddag even helemaal niemand jaloers op was: doelman van Watford. David Silva had nog geen minuut nodig om de doelman voor het eerst te passeren in het Etihad Stadium, waarna in minuut zes, twaalf, vijftien én achttien hem nog vier goals om de oren vlogen. Sergio Agüero (strafschop), Riyad Mahrez, Bernardo Silva en Nicolás Otamendi: allemaal werden ze geen strobreed in de weggelegd om namens Manchester City te scoren tegen Watford.



Manchester City pakte zodoende na achttien minuten een 5-0 voorsprong. Iets wat nog nooit een ploeg is gelukt in de Premier League. Op het moment van schrijven is de wedstrijd 25 minuten bezig. Tot opluchting van Foster is er al zeven minuten lang niet gescoord. Al stond de paal wel de 6-0 van Kevin De Bruyne in de weg.