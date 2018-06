Krijgen we een salonremise bij Denemarken-Frankrijk?

Marokko neemt waardig afscheid van WK

25 juni Ze hadden er vooraf zoveel van verwacht, de spelers van Marokko. Maar na drie wedstrijden op het WK is de Nederlands getinte ploeg klaar in Rusland. Ondanks een knap 2-2 gelijkspel tegen Spanje vanavond. Dat land treft in de tweede ronde gastland Rusland.