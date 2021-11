Krijger Bonucci toont zich ook penaltyspecialist, Koopmeiners en De Roon winnen eenvoudig

Captain Bonucci normaal heersend achterin toonde zich in Rome ook een echte strafschoppenspecialist. De verdediger schoot vanaf elf meter raak in de 23ste minuut en in de 83ste minuut. Daardoor kwam Juventus op de ranglijst in punten op gelijke hoogte met nummer 5 Lazio. De twee clubs hebben een achterstand van 11 punten op de leiders Napoli en AC Milan, die beide dit weekeinde nog in actie komen.

Juventus treedt dinsdag in Londen aan voor de wedstrijd tegen Chelsea in groep H van de Champions League. De Italiaanse club is met de maximale score van 12 punten uit vier duels al zeker van een plaats in de achtste finales.

Volledig scherm Matthijs de Ligt in duel met de captain van Lazio Roma. © AFP

Smaakmaker Pasalic

De ploeg met Marten de Roon en Teun Koopmeiners boekte een comfortabele zege op Spezia, de nummer 16 van de Serie A waar doelman Jeroen Zoet op de bank bleef: 5-2. Atalanta moest wel meteen in de achtervolging. Na een gele kaart voor Teun Koopmeiners opende M’Bala Nzola de score met zijn eerste treffer van het seizoen. De thuisploeg zette een versnelling in en kwam een aantal minuten later al langszij via Mario Pasalic: 1-1. Vlak voor rust sloeg Atalanta twee maal toe. Duvan Zapata zorgde met een rake strafschop voor de voorsprong. Drie minuten later maakte Pasalic zijn tweede van de middag: 3-1.

Volledig scherm Teun Koopmeiners wordt neergehaald. © EPA

In de tweede helft hoefde Atalanta, nummer 4 in de Serie A, niet te vrezen voor Spezia. Mocht de laagvlieger nog enige hoop hebben op een stunt, dan hielp Luis Muriel de bezoekers uit hun droom. Op aangeven van smaakmaker Pasalic maakt de Colombiaan de 4-1. Daar bleef het niet bij. Ook Roeslan Malinovski pikte een doelpunt mee, maar Nzola bepaalde in blessuretijd de eindstand en redde de eer voor Spezia: 5-2.

Marten de Roon en Teun Koopmeiners (na een uur gewisseld) vertolkten geen hoofdrol bij de thuisploeg. Jeroen Zoet bleef bij Spezia op de bank.

