Kritiek op Guardiola zwelt aan na ‘heiligschennis’ in Lissabon: ‘Hoeveel kansen nog, Pep?’

Door Geert Langendorff



Het gevloek en getier van supporters van Manchester City klonk van balkons, uit achtertuinen en door open ramen. In het centrum van de stad beenden kerels in het shirt van The Citizens hoofdschuddend richting tramhaltes en taxistandplaatsen. De woede over de uitschakeling van de club in de kwartfinale van de Champions League door Olympique Lyon richtte zich vooral op trainer Pep Guardiola.



,,Hoeveel keer nog, Pep?”, verwoordde The Guardian de breedgedragen onvrede over de Catalaan. De auteur doelde op de curieuze tactiek van het elftal in Lissabon, dat in de achtste finales nog op imponerende wijze Real Madrid had verslagen. Telkens als Manchester City op de drempel van de halve eindstrijd staat, lijkt Guardiola bevangen door paniek. In zijn vierde seizoen in het Etihad Stadium trapte hij in dezelfde val.