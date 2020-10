Kritische De Bruyne voorspelt veel blessures: ‘Niemand luistert naar de spelers’

De Bruyne had in de afgelopen zomer, met het langgerekte seizoen vanwege de coronacrisis, slechts een dag of acht vrijaf. ,,En ik kon nog niet eens op vakantie, omdat mijn vrouw zwanger was. Mentaal is dat best zwaar. Zoals iedereen heb ik ook vakantie nodig om tot rust te komen en mijn lichaam te laten herstellen van alle inspanningen. En als dan iedereen zegt, dat we veel geld verdienen en dat we die drukke agenda maar moeten accepteren, dan is dat maar zo. Ik voorspel echter de komende maanden veel blessures in het topvoetbal."