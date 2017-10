Kroos slaat laatste kwalificatieduel Mannschaft over

Het team van bondscoach Joachim Löw verzekerde zich gisteren door een zege van 3-1 op Noord-Ierland al van deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland.

,,We weten wat we aan Toni hebben. Het is voor ons het belangrijkst dat hij dit seizoen goed doorkomt en straks op het WK topfit is'', aldus Löw, die eerder zei dat hij sowieso van plan is wat veranderingen aan te brengen. De trainer wil andere spelers in het slotduel ook een kans geven.