Krul en Norwich ruiken de Premier League, Danjuma niet te stoppen bij Bournemouth

Dat Norwich City weer terugkeert in de Premier League, daar lijkt geen misverstand meer over te bestaan. De eerste twee ploegen in het Championship promoveren namelijk rechtstreeks naar de Premier League en de voorsprong op nummer drie Brentford is al zeventien punten. De enige vraag die nu nog rest is dus of Norwich City ook de titel pakt. En ook daar begint het sterk op te lijken.



Watford had gisteren de achterstand heel even teruggebracht tot vijf punten, maar Krul en consorten wisten de formatie van Rooney met minimaal verschil te verslaan: 0-1 door een goal van Kieran Dowell. Bij Derby County zat doelman Kelle Roos de hele wedstrijd op de bank.