Krul vestigt degradatierecord met Norwich City, Weghorst zet stap richting lijfsbehoud

Eén jaar na promotie daalt Norwich City alweer af richting het Championship. De hekkensluiter van de Premier League moest op bezoek bij Aston Villa winnen om kans te houden op lijfsbehoud, al had Tim Krul met zijn team in de laatste weken van het seizoen een wonder nodig om zich te handhaven.

Maar Norwich verloor met 2-0 van Aston Villa door doelpunten van Ollie Watkins en Danny Ings, waardoor het doek is gevallen. Met nog vier duels te spelen, is het gat van dertien punten met nummer 17, Leeds United, niet meer te dichten. Norwich City is recordhouder van degradaties uit de Premier League: zes keer. De laatste vier seizoenen in de Premier League eindigden voor de The Canaries in degradatie.