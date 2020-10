Kuipers fluit Nations League-duel tussen Kroatië en Frankrijk

De wedstrijd wordt gespeeld in het Maksimirstadion in Zagreb en begint om 20.45 uur. De Kroaten hebben na drie speelronden drie punten, Frankrijk staat op zeven. Kroatië won zondagavond met 2-1 van Zweden, Frankrijk speelde met 0-0 gelijk tegen Portugal. Kroatië en Frankrijk troffen elkaar twee jaar geleden in de eindstrijd van het WK in Rusland. In Moskou wonnen de Fransen met 4-2.