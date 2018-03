KV Mechelen gaat ondanks degradatie door met Van Wijk

Neuer doet een Sneijdertje bij 'Mannschaft'

12:55 Doelman Manuel Neuer is terug bij het Duitse elftal, maar wel als gast. Net als Wesley Sneijder deze week even op bezoek ging bij Oranje. Neuer, de aanvoerder van de 'Mannschaft', is nog altijd herstellende van een breuk in zijn linkervoet.