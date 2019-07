KV Mechelen mag meedoen aan Europa League

Mechelen is als bekerwinnaar rechtstreeks toegelaten tot de groepsfase. Er is wel een voorwaarde. Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) moet de club wel vrijspreken in het fraudeonderzoek naar wedstrijdvervalsing in de Belgische competitie.

KV Mechelen was een van de clubs die in opspraak kwam in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Enkele bestuurders zijn verdachte. Het BAS heeft tot midden augustus de tijd om uitspraak te doen. ,,De UEFA wacht het besluit van de BAS af, maar vooralsnog gaat de bond ervan uit dat KV Mechelen gewoon in de groepsfase van de Europa League zal starten”, meldt Mechelen op de website van de club.